Каспарайтис об Овечкине: «Он не думает о рекордах, просто играет в хоккей, спокойно забьет нужные голы. У него уникальные данные, Линдрос не казался мне таким огромным, как он — машина»

"Мы несколько раз тренировались с Сашей в зале и на льду. Он в хорошем настроении. Он не думает ни о каких рекордах, он просто играет в хоккей. Кажется, он совсем не ощущает давления из-за необходимости побить рекорд Гретцки, он просто играет так, как играл всю жизнь.