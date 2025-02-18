Каспарайтис об Овечкине: «Он не думает о рекордах, просто играет в хоккей, спокойно забьет нужные голы. У него уникальные данные, Линдрос не казался мне таким огромным, как он — машина»

Ему уже скоро 40, он опытный парень. Он знает, как работать и как отдыхать. Это уже не тот Овечкин, что 20 лет назад. Он спокойно забьет нужные голы и побьет рекорд. В этом нет никаких сомнений.
В тот момент (на Олимпиаде 2006) я увидел молодого, веселого парня с хорошим чувством юмора. Он мгновенно влился в команду. Он был молодым игроком с огромным потенциалом, но, конечно, никто тогда не знал, что он сможет сделать нечто подобное. Голевой рекорд Гретцки казался вечным.
У него уникальные природные данные. Он очень сильный. Я до сих пор не понимаю, как можно его остановить на льду. Он просто машина. Эрик Линдрос не казался мне таким огромным, каким сейчас кажется Овечкин. Монстр", — сказал бывший защитник сборной России.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).