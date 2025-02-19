Финляндия заморозила деньги от продажи принадлежавшей россиянам арены

«Деньги, вырученные от продажи арены в Хельсинки, оказались на счету службы судебных приставов… Заморозка средств будет оставаться в силе до тех пор, пока действуют основания для такого решения, другими словами, регламент ЕС о санкциях», — говорится в материале.