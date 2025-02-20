Трамп не собирается на матч США с Канадой в финале Турнира четырех наций в Бостоне (Фрэнк Серавалли)

Ранее генеральный менеджер американской сборной Билл Герин заявил, что все в команде будут рады, если президент посетит финальный матч против Канады.
Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщает, что Дональд Трамп не планирует посещение финального матча на Турнире четырех наций НХЛ.
Напомним, сборные США и Канады уже играли друг с другом в рамках турнира в канадском Монреале. Встреча завершилась победой американцев со счетом 3:1.
В той игре хоккеисты трижды подрались за первые девять секунд, а канадские болельщики в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо освистали гимн США перед матчем.
Этот инцидент произошел на фоне напряженности между странами после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против Канады, а также предложил стране стать 51-м штатом США, назвав Трюдо «губернатором».