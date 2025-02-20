Маршанд о сборной США: «Лучшая команда, против которой я когда-либо играл. У них нет слабостей. Некоторые станут одними из лучших хоккеистов в истории»

Они олицетворяют команду, которая соревнуется на самом высоком уровне. У них есть все. Они хорошо применяют форчекинг, играют в силовой хоккей, у них невероятный уровень таланта, защитники умеют кататься, команда достаточно габаритна, у них великолепные вратари. У них нет слабостей.