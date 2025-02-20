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Маршанд о сборной США: «Лучшая команда, против которой я когда-либо играл. У них нет слабостей. Некоторые станут одними из лучших хоккеистов в истории»

Утром 21 февраля команды США и Канады проведут финальный матч Турнира четырех наций. Игра пройдет в Бостоне.

Источник: Спортс"

"Это лучшая команда, против которой я когда-либо играл.

Никакого неуважения к предыдущим командам, но учитывая то, как развивалась игра за последние 10 лет, некоторые хоккеистов в их команде станут одними из лучших игроков в истории.

Они олицетворяют команду, которая соревнуется на самом высоком уровне. У них есть все. Они хорошо применяют форчекинг, играют в силовой хоккей, у них невероятный уровень таланта, защитники умеют кататься, команда достаточно габаритна, у них великолепные вратари. У них нет слабостей.

Их уровень мастерства просто невероятен. Ты смотришь на эту команду, и в ней нет ничего плохого. Это определенно лучшее, что я видел, лучший соперник, против которого я играл", — сказал нападающий сборной Канады Брэд Маршанд.