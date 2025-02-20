Евгений Малкин: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда»

Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Россиянин пропустил последние 6 матчей команды из-за травмы колена.
Он сообщил, что не завершит карьеру после этого сезона.
"Я не завершаю карьеру. Я знаю, что некоторые люди говорят — мол, я вернусь в Россию и буду играть за свою родную команду. Но я никогда так не говорю, понимаете?
Я завершу карьеру с «Питтсбургом». «Пингвинс» — моя команда. Я люблю эту команду. Когда я завершу карьеру, я сделаю это здесь. Это моя единственная команда.
После «Питтсбурга» я не буду играть в России. Может быть, проведу одну игру за команду из моего родного города в России. Только одну, чтобы попрощаться«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.