Величкин про слова Малкина об игре в России: «Он чувствует свое здоровье, возможности. Женя с удовольствием прилетал во время локаута. Он всю жизнь все делал правильно»

Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.
— Ничего не могу сказать по этому поводу. Видимо, Женя так чувствует и знает. Жизнь такая штука. Если бы это было три‑четыре года назад…
Он же с удовольствием прилетал сюда во время локаута. А сейчас что про это говорить? Человек принимает решение, он взрослый мальчик. Малкин же чувствует свое здоровье, возможности… Но Женя всю жизнь все делал правильно.
— Он допустил, что прощальный матч провел бы в Магнитогорске. Как думаете, должен ли «Металлург» этим особенно озаботиться?
— Да не надо никому ни о чем заботиться. Если это событие случится — оно случится. Тогда с удовольствием проведут в Магнитогорске мероприятие. Все очень логично, — сказал бывший вице‑президент «Металлурга» Геннадий Величкин.
Евгений Малкин: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда».