Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Величкин про слова Малкина об игре в России: «Он чувствует свое здоровье, возможности. Женя с удовольствием прилетал во время локаута. Он всю жизнь все делал правильно»

Малкин является воспитанником «Металлурга». Ранее он играл за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Источник: Sports

Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.

— Ничего не могу сказать по этому поводу. Видимо, Женя так чувствует и знает. Жизнь такая штука. Если бы это было три‑четыре года назад…

Он же с удовольствием прилетал сюда во время локаута. А сейчас что про это говорить? Человек принимает решение, он взрослый мальчик. Малкин же чувствует свое здоровье, возможности… Но Женя всю жизнь все делал правильно.

— Он допустил, что прощальный матч провел бы в Магнитогорске. Как думаете, должен ли «Металлург» этим особенно озаботиться?

— Да не надо никому ни о чем заботиться. Если это событие случится — оно случится. Тогда с удовольствием проведут в Магнитогорске мероприятие. Все очень логично, — сказал бывший вице‑президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

Евгений Малкин: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда».