Малкин об Овечкине: «Он мой лучший друг. Мы ужинали в Майами, я пытался расспросить его о голах. Может, пару лет назад я и не верил, что он побьет рекорд, но теперь вариантов нет»

И я не скажу… может быть, пару лет назад я и не верил, что он побьет рекорд, но теперь вариантов нет. Может быть, он не сделает это в этом сезоне, но он 100% сделает это в следующем сезоне. И, конечно, он русский. Надеюсь, у всех россиян хороший моральный дух.