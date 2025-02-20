Депутат Журова: «Малкин достаточно поиграл в России до НХЛ. В сборную по первому зову приезжал, никогда не отказывался. Всегда был верен родной стране»

Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.
"Не стоит расстраиваться, что Малкин уже не сыграет в России. Он же и здесь достаточно поиграл до НХЛ. И в сборную России по первому зову приезжал.
Малкин никогда не отказывался от игры за национальную команду, всегда был верен родной стране. И Родине дань отдал, и свою жизнь в профессиональном спорте устроил.
Малкин — великий мастер своего дела, потрясающий игрок. Здорово, что он так долго играл на высоком уровне и показывал в США, насколько сильна школа советского и российского хоккея.
Такие спортсмены, как Малкин, Овечкин, прославляющие российский спорт на Западе — это элементы мягкой силы нашей страны", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Евгений Малкин: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда».