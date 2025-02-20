Крикунов о Малкине: «Столько лет отыграл в “Питтсбурге”, желание завершить карьеру именно там логично. Ничего страшного, что Женя не будет играть в России»

Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.
«У Малкина была большая, впечатляющая карьера. Столько лет отыграл в “Питтсбурге”, поэтому логично его желание завершить карьеру именно там.
Наигрался уже Женя, надо и дома с семьей побыть теперь. Ничего страшного в том, что Малкин не будет играть в России. Значит, уже наелся", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Евгений Малкин: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда».