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Крикунов о Малкине: «Столько лет отыграл в “Питтсбурге”, желание завершить карьеру именно там логично. Ничего страшного, что Женя не будет играть в России»

Малкин является воспитанником «Металлурга». Ранее он играл за клуб Фонбет Чемпионата КХЛ. Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.

«У Малкина была большая, впечатляющая карьера. Столько лет отыграл в “Питтсбурге”, поэтому логично его желание завершить карьеру именно там.

Наигрался уже Женя, надо и дома с семьей побыть теперь. Ничего страшного в том, что Малкин не будет играть в России. Значит, уже наелся", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Евгений Малкин: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда».