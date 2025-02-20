Директор «Металлурга» Бирюков о Малкине: «Всегда ему рады, с удовольствием организуем прощальный матч. Евгений никогда не относился прохладно к нашему клубу»

«Евгений Малкин — наш воспитанник. Мы с удовольствием организуем для него прощальный матч. Он легенда не только нашего города, но и всей страны, прославляет наш хоккей за океаном. Мы всегда ему рады, он никогда прохладно не относился к “Металлургу”.