Директор «Металлурга» Бирюков о Малкине: «Всегда ему рады, с удовольствием организуем прощальный матч. Евгений никогда не относился прохладно к нашему клубу»

«Евгений Малкин — наш воспитанник. Мы с удовольствием организуем для него прощальный матч. Он легенда не только нашего города, но и всей страны, прославляет наш хоккей за океаном. Мы всегда ему рады, он никогда прохладно не относился к “Металлургу”.
Что касается должности в клубе, то на данный момент тяжело такое загадывать. У него еще год контракта, все будет зависеть от желания самого Евгения.
Конечно, клуб нуждается в таких кадрах, но я уверен, что он еще поиграет и не один сезон«, — сказал спортивный директор “Металлурга” Евгений Бирюков.
Депутат Журова: «Малкин достаточно поиграл в России до НХЛ. В сборную по первому зову приезжал, никогда не отказывался. Всегда был верен родной стране».