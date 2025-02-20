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Малкин о сезоне: «Есть проблемы, но “Питтсбург” может изменить ситуацию. Хоккеисты становятся лучше в сильной команде. “Вашингтон” играет хорошо, и Овечкин хорош — это связано»

Команда идет на 14-м месте в Восточной конференции, отставая на 6 очков от зоны плей-офф. На счету 38-летнего нападающего 34 (9+25) очка в 47 играх.

Источник: Спортс"

«У меня и у “Питтсбурга” есть небольшие проблемы. Когда команда сильна, то и каждый хоккеист становится лучше. Таковы правила. “Вашингтон” играет хорошо — Овечкин играет хорошо. Это друг с другом связано.

Конечно, мне не нравится текущий сезон, но это еще не конец. Осталось 25 игр, и все может быстро измениться. Если мы выиграем несколько матчей и выйдем в плей-офф, а я забью несколько шайб, то в конце сезона оценки будут другими.

Еще рановато подводить итоги, надеюсь, что ситуация изменится«, — сказал форвард “Питтсбурга” Евгений Малкин.

Малкин об Овечкине: «Он мой лучший друг. Мы ужинали в Майами, я пытался расспросить его о голах. Может, пару лет назад я и не верил, что он побьет рекорд, но теперь вариантов нет».