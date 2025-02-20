Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Свищев о Малкине: «Есть негласная традиция — завершать карьеру на родине. Ему пока не поступило выгодное предложение от клубов КХЛ, значит»

Малкин является воспитанником «Металлурга», ранее он играл за клуб Фонбет Чемпионата КХЛ. Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.

"Каждый заканчивает свою карьеру там, где он хочет. Значит, на данный момент Малкину не поступило конкретное и выгодное предложение от клубов КХЛ, которое устроило бы его.

Но есть такая негласная традиция в футболе, в хоккее — завершать карьеру у себя на родине. От заявления до дела очень длинный путь. Все еще может поменяться.

Малкин может не продлить контракт в НХЛ, и в моменте его могут позвать играть в России. Такой вариант не стоит исключать, не надо торопить события сейчас.

Малкин мог бы здорово и поиграть в России, и поработать здесь. У Евгения огромный опыт, который стоит передать нашим будущим поколениям", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Евгений Малкин: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда».