Депутат Свищев о Малкине: «Есть негласная традиция — завершать карьеру на родине. Ему пока не поступило выгодное предложение от клубов КХЛ, значит»

Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.
"Каждый заканчивает свою карьеру там, где он хочет. Значит, на данный момент Малкину не поступило конкретное и выгодное предложение от клубов КХЛ, которое устроило бы его.
Но есть такая негласная традиция в футболе, в хоккее — завершать карьеру у себя на родине. От заявления до дела очень длинный путь. Все еще может поменяться.
Малкин может не продлить контракт в НХЛ, и в моменте его могут позвать играть в России. Такой вариант не стоит исключать, не надо торопить события сейчас.
Малкин мог бы здорово и поиграть в России, и поработать здесь. У Евгения огромный опыт, который стоит передать нашим будущим поколениям", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Евгений Малкин: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда».