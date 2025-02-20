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Фетисов об Овечкине: «Саша подобрался к рекорду Гретцки, это казалось недостижимой вершиной. Может и на тысчонку шайб замахнуться»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports.Ru

— Реально ли Овечкину замахнуться на 1000 шайб в регулярных сезонах после взятия рекорда Гретцки?

— Это уже будет другая задача. Вкусив то состояние, когда ты самый‑самый, а рядом нет никого, Саша может и на тысчонку замахнуться.

Когда Гретцки закончил играть, для всех его достижение казалось недостижимой вершиной, к которой никто никогда близко не подберется. Но Саша подобрался, хотя я до конца даже не верил в это.

Это говорит о его мышлении, характере, профессионализме и таланте, который он поддерживает свой работой.

Овечкин — самый яркий посол, представитель нашего хоккея в Северной Америке. Молодец, ждем рекорда в этом году, — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.