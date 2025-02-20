Каспарайтис о тренировках с Овечкиным: «Смотришь на него и думаешь: “Ни фига себе великан!” В таком возрасте надо чилить, готовиться к играм через отдых»

— Братан, ну о чем говорить? Мы потренировались один раз. Саша пришел в зал, мы занимались. Потом покатались, и все. Пара тренировок, и хватит. Пусть отдыхает! В таком возрасте надо чилить, а не тренироваться!
Готовиться к играм надо через отдых. Все‑таки скоро будет 40 лет. Но я скажу, что Овечкин держит себя в отличной форме. Думаю, в этом сезоне есть большой шанс, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки. А если не в этом, то в следующем — точно.
— Вы на тренировках не изнуряли Сашу?
— Он сразу прочухал обстановку, что тренироваться с Каспарайтисом будет тяжело — и сказал: «Дарюс, давай лучше один раз с тобой позанимаемся, но серьезно».
А если без шуток, когда смотришь на Овечкина, то сразу думаешь: «Ни фига себе великан!» Он очень здоровый и очень большой, — сказал бывший защитник сборной России.
Овечкин о тренировках с Каспарайтисом: «Благодарен ему. После травмы было сложно возвращаться, я не хочу терять чувство льда».