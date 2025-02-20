Каспарайтис о тренировках с Овечкиным: «Смотришь на него и думаешь: “Ни фига себе великан!” В таком возрасте надо чилить, готовиться к играм через отдых»

Готовиться к играм надо через отдых. Все‑таки скоро будет 40 лет. Но я скажу, что Овечкин держит себя в отличной форме. Думаю, в этом сезоне есть большой шанс, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки. А если не в этом, то в следующем — точно.