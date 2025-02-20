Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фетисов про слова Малкина об игре в России: «Он ни разу не отказался от выступлений за сборную, какие к нему вопросы? Евгений имеет право на любое решение»

Малкин является воспитанником «Металлурга». Ранее он играл за клуб Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.

"Уметь уйти — большое мастерство и искусство. Человек играет больше 20 лет на самом высоком уровне, ни разу не отказался от выступлений за сборную России, какие к нему могут быть вопросы?

В хоккее тоже можно иногда устать. Наверное, он будет доигрывать контракт с «Питтсбургом», а дальше имеет право на любое решение.

Малкин — выдающийся хоккеист, один из самых талантливых за всю историю, с достоинством представлял наш отечественный хоккей всю свою карьеру в «Пингвинс».

Могу только порадоваться за карьеру Малкина, его путь. Столько лет быть на самом верху — дорогого стоит. Поверьте, я тоже играл до 40 лет и понимаю, что это такое. Все должно сложиться, чтобы такого добиться.

Желаю Евгению до окончания карьеры не получать травм, чтобы красиво уйти из этой великой игры", — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.