«Мы готовы играть со сборной США». Интервью Романа Ротенберга о потеплении отношений двух стран

— Это во многом зависит от того, готовы ли коллеги из США. Со стороны сборной России, со стороны ФХР — мы готовы играть. Но этот вопрос нужно обсуждать с Федерацией хоккея США. Конкретно эту инициативу мы поддерживаем полностью, готовы все организовать. Повторюсь, здесь два вопроса — экономика и коммуникация с США. Необходимо выбрать даты, когда это все возможно реализовать. Например, сейчас НХЛ на паузе из-за проведения Турнира четырех наций. Проведение матча США с Россией нужно будет обсудить и с руководством НХЛ. К этому вопросу нужно подойти серьезно.