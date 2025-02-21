«Мы готовы играть со сборной США». Интервью Романа Ротенберга о потеплении отношений двух стран

18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, прошли переговоры между делегациями России и США по вопросу возобновления дипломатических отношений двух стран. Подобная встреча стала первой за прошедшие три года. На фоне этих переговоров представители ФИФА допустили возможным проведение товарищеской игры между сборными России и США по футболу. А позднее и депутаты Госдумы РФ предложили подобную инициативу в хоккее.
Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и сборной «Россия-25» Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил вероятность проведения товарищеской игры между Россией и США.
— На фоне переговоров и позитивных новостей Госдума РФ поддерживает инициативу проведения товарищеского матча между сборными России и США. Например, на нейтральной территории. Как вы бы отнеслись к такой игре?
— Мы говорили, что мы всегда готовы играть. Готовы играть и на нейтральной территории, если это возможно. В любом случае это надо обсуждать с Федерацией хоккея России и Федерацией хоккея США. Думаю, сторона ФХР свяжется с коллегами из США — дальше будем понимать, насколько это возможно. Федерация хоккея США входит в ИИХФ, нужно уточнить все юридические детали. Но в целом важно поддержать и сделать так, чтобы наша сборная играла.
— Тем интереснее выглядит высказывание Владислава Третьяка о том, что в ближайшие годы сборная России сыграет и с США, и с Канадой.
— Когда была встреча с представителями ОАЭ на Кубке Первого канала, мы уже тогда обсуждали такую возможность. Например, провести игру в Дубае или Абу-Даби, мы готовы сыграть и с США, и с Канадой. Этот вопрос нужно приземлять, обсуждать юридически. Необходимо связаться с Федерацией хоккея США. Ключевая деталь — экономика проекта. Это должно быть выгодно для всех сторон, нужна экономическая модель, чтобы все были в плюсе. Но в целом такой матч для развития хоккея был бы правильным.
— Проведение игры в ОАЭ звучит интересно.
— Мы уже это все обсуждали, проговаривали с коллегами из ОАЭ. Вы знаете, что в Абу-Даби есть арена «Etihad», где проводятся бои UFC. Есть разные варианты по проведению. Но нужны детали между федерациями, чтобы Федерация хоккея США приняла такое решение. Возможно, дополнительно потребуется получить разрешение от ИИХФ. Коллегам из федераций необходимо пообщаться, обсудить все вопросы, чтобы это не было голословно.
— Надеемся, что так и будет.
— Это во многом зависит от того, готовы ли коллеги из США. Со стороны сборной России, со стороны ФХР — мы готовы играть. Но этот вопрос нужно обсуждать с Федерацией хоккея США. Конкретно эту инициативу мы поддерживаем полностью, готовы все организовать. Повторюсь, здесь два вопроса — экономика и коммуникация с США. Необходимо выбрать даты, когда это все возможно реализовать. Например, сейчас НХЛ на паузе из-за проведения Турнира четырех наций. Проведение матча США с Россией нужно будет обсудить и с руководством НХЛ. К этому вопросу нужно подойти серьезно.
Сегодня играют финал Турнира четырех наций — США и Канада. У них определенная экономическая модель, доходность, НХЛ сама организовала этот турнир и поставила свой регулярный чемпионат на паузу. Ради матча сборных России и США придется брать подобную паузу. Нужно, чтобы играли лучшие с лучшими. Мы делаем все возможное, чтобы сборная России смогла сыграть на Кубке мира-2028. Нам очень важно играть на международном уровне. Шаг за шагом будем к этому стремиться. Будем поддерживать любую инициативу, благодаря которой мы сможем сыграть с США.
Артем Бухаев