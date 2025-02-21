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Малкин о словах про «Металлург»: «Не понимаю, почему люди возбудились и начали это обсуждать. Меня не так поняли, возможно»

Нападающий «Питтсбурга» ранее заявил: «Не буду играть в России после “Питтсбурга”. Может, проведу одну игру за “Металлург”, чтобы попрощаться. Завершу карьеру в “Пингвинс”, это моя единственная команда».

Источник: Спортс"

— В статье The Athletic написано, что «Питтсбург» — единственный клуб в вашей жизни.

— Напрасно люди на этом спекулируют. Я не говорил это прямым текстом. Мысль была в том, что в «Питтсбурге» я провел всю свою энхаэловскую карьеру.

И красиво было бы ее закончить в «Питтсбурге». Понятно при этом, что прощальный матч я хотел бы провести в Магнитогорске. Это как минимум.

«Металлург» для меня — родная команда. И я даже не хочу рассуждать, какой клуб в моей жизни важнее — «Питтсбург» или «Магнитка». Они оба бесценны. И я никому не отдаю приоритет.

— В общем еще есть шанс, что вы можете поиграть в КХЛ?

— Спросите у меня об этом летом 2026 года. Я просто не понимаю, почему люди так возбудились и начали это обсуждать.

Возможно, меня не так поняли. А я в интервью просто поделился своими ощущениями. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Евгений Малкин.