Малкин о словах про «Металлург»: «Не понимаю, почему люди возбудились и начали это обсуждать. Меня не так поняли, возможно»

— В статье The Athletic написано, что «Питтсбург» — единственный клуб в вашей жизни.
— Напрасно люди на этом спекулируют. Я не говорил это прямым текстом. Мысль была в том, что в «Питтсбурге» я провел всю свою энхаэловскую карьеру.
И красиво было бы ее закончить в «Питтсбурге». Понятно при этом, что прощальный матч я хотел бы провести в Магнитогорске. Это как минимум.
«Металлург» для меня — родная команда. И я даже не хочу рассуждать, какой клуб в моей жизни важнее — «Питтсбург» или «Магнитка». Они оба бесценны. И я никому не отдаю приоритет.
— В общем еще есть шанс, что вы можете поиграть в КХЛ?
— Спросите у меня об этом летом 2026 года. Я просто не понимаю, почему люди так возбудились и начали это обсуждать.
Возможно, меня не так поняли. А я в интервью просто поделился своими ощущениями. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Евгений Малкин.