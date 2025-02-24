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Селебрини забил «Калгари» и обошел Мичкова в гонке снайперов среди новичков — 18 шайб против 17

Форвард «Сан-Хосе» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:3).

Источник: Спортс"

На счету 18-летнего нападающего 41 (18+23) очко в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 19» и среднем времени на льду 19:43.

Он вновь единолично возглавил гонку снайперов среди новичков, обогнав Матвея Мичкова из «Филадельфии» (17 шайб в 56 играх).

В гонке бомбардиров среди новичков Селебрини идет вторым — у него на 1 балл меньше, чем у защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (42 очка в 57 играх, 3+39, «минус 18», 22:27).

Мичков с 39 баллами в 56 играх (17+22, «минус 10», 16:01) идет на третьем месте.