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«Эдмонтон» — 20-я команда НХЛ, в матче с которой Овечкин сделал хет-трик. Он повторил рекорд Бретта Халла

Капитан «Вашингтона» забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (7:3).
Источник: Спортс"

На счету 39-летнего россиянина стало 46 (29+17) очка в 41 игре при полезности «+22».

Матч с 3+ шайбами стал для нападающего «Кэпиталс» 32-м в рамках регулярок. При этом он отмечался хет-триками в играх против 20 разных команд (франшиз).

По этому показателю Овечкин повторил рекорд лиги, установленный Бреттом Халлом. Марио Лемье забрасывал по 3+ шайбы за матч в ворота 19 команд, Уэйн Гретцки и Майк Босси огорчили по 18 команд.

Ранее Александр забрасывал по 3+ шайбы в матчах с «Атлантой» (2 раза), «Анахаймом», «Бостоном», «Каролиной», «Чикаго», «Детройтом» (2), «Флоридой» (3), «Лос-Анджелесом», «Миннесотой» (2), «Монреалем» (3), «Нью-Джерси» (2), «Айлендерс», «Оттавой» (3), «Питтсбургом», «Сан-Хосе», «Сент-Луисом» (2), «Тампой», «Торонто» (2) и «Вегасом».

Не было хет-триков в матчах с «Рейнджерс», «Филадельфией», «Коламбусом», «Баффало», «Ютой», «Далласом», «Нэшвиллом», «Колорадо», «Ванкувером», «Калгари» и «Сиэтлом».

Отметим, что «Виннипег» не входит в список, так как считается преемником «Атланты».

Фото: официальный сайт НХЛ.

??? У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки — лишь 12 шайб.