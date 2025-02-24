«Эдмонтон» — 20-я команда НХЛ, в матче с которой Овечкин сделал хет-трик. Он повторил рекорд Бретта Халла

На счету 39-летнего россиянина стало 46 (29+17) очка в 41 игре при полезности «+22».
Матч с 3+ шайбами стал для нападающего «Кэпиталс» 32-м в рамках регулярок. При этом он отмечался хет-триками в играх против 20 разных команд (франшиз).
По этому показателю Овечкин повторил рекорд лиги, установленный Бреттом Халлом. Марио Лемье забрасывал по 3+ шайбы за матч в ворота 19 команд, Уэйн Гретцки и Майк Босси огорчили по 18 команд.
Ранее Александр забрасывал по 3+ шайбы в матчах с «Атлантой» (2 раза), «Анахаймом», «Бостоном», «Каролиной», «Чикаго», «Детройтом» (2), «Флоридой» (3), «Лос-Анджелесом», «Миннесотой» (2), «Монреалем» (3), «Нью-Джерси» (2), «Айлендерс», «Оттавой» (3), «Питтсбургом», «Сан-Хосе», «Сент-Луисом» (2), «Тампой», «Торонто» (2) и «Вегасом».
Не было хет-триков в матчах с «Рейнджерс», «Филадельфией», «Коламбусом», «Баффало», «Ютой», «Далласом», «Нэшвиллом», «Колорадо», «Ванкувером», «Калгари» и «Сиэтлом».
Отметим, что «Виннипег» не входит в список, так как считается преемником «Атланты».
Фото: официальный сайт НХЛ.
??? У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки — лишь 12 шайб.