«Вашингтон» стал лидером НХЛ по числу голов в текущем сезоне — 211 в 57 играх. Овечкин, Уилсон, Протас и Макмайкл забросили по 20+ шайб

В 57 играх в текущем сезоне «столичные» забросили 211 шайб (в среднем 3,7 за игру). По 20+ голов в актив записали форварды Александр Овечкин (29), Том Уилсон (26), Алексей Протас (23) и Коннор Макмайкл (20).
Второе место по числу заброшенных шайб занимает «Виннипег» (205 в 57 матчах без учета победных буллитов). На третьем месте — «Тампа» (200 в 56 без учета победных буллитов).
«Вашингтон» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Карбери идет на 1-м месте в НХЛ.
??? У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки — лишь 12 шайб.