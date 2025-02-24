«Вашингтон» стал лидером НХЛ по числу голов в текущем сезоне — 211 в 57 играх. Овечкин, Уилсон, Протас и Макмайкл забросили по 20+ шайб

В 57 играх в текущем сезоне «столичные» забросили 211 шайб (в среднем 3,7 за игру). По 20+ голов в актив записали форварды Александр Овечкин (29), Том Уилсон (26), Алексей Протас (23) и Коннор Макмайкл (20).