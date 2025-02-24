Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин про 15 голов «Вашингтона» в 2 последних матчах: «Мы все играем друг за друга, выполняем установку»

В двух последних играх клуб забил 15 голов. На данный момент «Вашингтон» занимает 1-е место в таблице НХЛ, набрав 84 очка в 57 играх.

Источник: Спортс"

— За последние сутки «Вашингтон» забил 15 голов в двух матчах. Вы вышли на первое место в лиге. В чем причина успеха?

— Мы все играем друг за друга, выполняем установку.

— Ваш партнер по тройке Алексей Протас добился бурного прогресса. За счет чего?

— Парень работает, старается, выкладывается. Здесь нет ничего удивительного.

— Вы для него как наставник?

— Ну, я не знаю. Спросите у него! — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Вашингтон» стал лидером НХЛ по числу голов в текущем сезоне — 211 в 57 играх. Овечкин, Уилсон, Протас и Макмайкл забросили по 20+ шайб.