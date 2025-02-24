Овечкин про 15 голов «Вашингтона» в 2 последних матчах: «Мы все играем друг за друга, выполняем установку»

— За последние сутки «Вашингтон» забил 15 голов в двух матчах. Вы вышли на первое место в лиге. В чем причина успеха?
— Мы все играем друг за друга, выполняем установку.
— Ваш партнер по тройке Алексей Протас добился бурного прогресса. За счет чего?
— Парень работает, старается, выкладывается. Здесь нет ничего удивительного.
— Вы для него как наставник?
— Ну, я не знаю. Спросите у него! — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
«Вашингтон» стал лидером НХЛ по числу голов в текущем сезоне — 211 в 57 играх. Овечкин, Уилсон, Протас и Макмайкл забросили по 20+ шайб.