Вячеслав Фетисов: «Овечкин — уникальный спортсмен, я рад дружить с ним. Сказал Саше, что за него переживает вся страна. Он говорит: знаю, ощущаю эту поддержку»

Я рад дружить с ним, успел уже поговорить с ним сегодня. Саша в хорошем настроении, передает всем привет. Я сказал ему, что за него переживает вся страна. Он говорит: я знаю, я ощущаю эту поддержку", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.