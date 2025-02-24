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Вячеслав Фетисов: «Овечкин — уникальный спортсмен, я рад дружить с ним. Сказал Саше, что за него переживает вся страна. Он говорит: знаю, ощущаю эту поддержку»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

23 февраля Овечкин забил 3 гола в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).

"Я сам играл до 40 лет и понимаю, насколько сложно держать себя в тонусе в таком возрасте. Саша нацелился на самый крутой и незыблемый результат в НХЛ. У Овечкина появилась дополнительная мотивация, энергия.

Саша качественно провел перерыв в НХЛ, когда проходил Турнир четырех наций. Его друг Дарюс Каспарайтис потренировал его немножко, хотя Овечкин мог отдыхать.

Приятно, что сразу после перерыва Саша показал, насколько он мотивирован сейчас забивать и побить рекорд Гретцки. Овечкин — уникальный спортсмен, он пример для всех.

Я рад дружить с ним, успел уже поговорить с ним сегодня. Саша в хорошем настроении, передает всем привет. Я сказал ему, что за него переживает вся страна. Он говорит: я знаю, я ощущаю эту поддержку", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.