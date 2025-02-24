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Овечкин стал 1-м игроком в истории НХЛ, забившим по 200+ голов в трех десятилетиях

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).

Источник: Спортс"

Россиянин забил 245 голов в 2000-х годах, 437 — в 2010-х. С 1 января 2020 года Александр Овечкин забросил 200 шайб.

Он стал 1-м игроком в истории НХЛ, забившим не менее 200 голов в трех разных десятилетиях.