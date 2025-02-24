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Владислав Третьяк: «Овечкин — величайший спортсмен в истории хоккея. Саша представляет весь наш спорт, являясь лидером сборной России на протяжении многих лет»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

23 февраля Овечкин забил 3 гола в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).

"Александр Овечкин — уникум, человек в 39 лет играет на таком высочайшем уровне. Овечкин демонстрирует отличную физическую подготовку и показывает свои снайперские качества. Саша — величайший спортсмен не только в нынешней эпохе, но и вообще в истории хоккея.

Летом я с ним встречался, мы обсуждали все нюансы его подготовки. Знаю, что Овечкин очень серьезно готовился к сезону, чтобы быть в хорошей форме. Сейчас мы видим результат приложенных им усилий.

Желаю Саше крепкого здоровья и продолжать радовать нас отличным хоккеем. С его феноменальным броском не могут справиться сильнейшие вратари мира. Следим за Сашей и болеем за него, он представляет весь наш спорт, являясь трехкратным чемпионом мира и лидером сборной России на протяжении многих лет", — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

??? У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки — лишь 12 шайб.