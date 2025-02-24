Владислав Третьяк: «Овечкин — величайший спортсмен в истории хоккея. Саша представляет весь наш спорт, являясь лидером сборной России на протяжении многих лет»

Желаю Саше крепкого здоровья и продолжать радовать нас отличным хоккеем. С его феноменальным броском не могут справиться сильнейшие вратари мира. Следим за Сашей и болеем за него, он представляет весь наш спорт, являясь трехкратным чемпионом мира и лидером сборной России на протяжении многих лет", — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.