Дэйли о хет-трике Овечкина: «Впечатляющий перформанс. Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс»

"Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс.
Это был впечатляющий перформанс", — сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
??? У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки — лишь 12 шайб.
39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс.
Это был впечатляющий перформанс", — сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
??? У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки — лишь 12 шайб.