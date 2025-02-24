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Дэйли о хет-трике Овечкина: «Впечатляющий перформанс. Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс.

Это был впечатляющий перформанс", — сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

??? У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки — лишь 12 шайб.