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Депутат Свищев предложил поставить в Москве счетчик оставшихся шайб Овечкина до рекорда

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3).

Источник: Спортс"

Россиянин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Рекорд по количеству шайб принадлежит Уэйну Гретцки (894).

"Александр Овечкин набрал отличный темп. Мы, как и вся страна, верим, что он побьет рекорд. По-моему, в это верит уже и сам Уэйн Гретцки.

Предлагаю поставить счетчик, который будет отсчитывать шайбы Овечкина до рекорда. Можно поставить такой счетчик на Манежной площади или на табло стадиона «Динамо» — родного клуба Александра.

Это бы добавило единения нашим болельщикам в преддверии установки рекорда", — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

??? У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки — лишь 12 шайб.