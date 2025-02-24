Депутат Свищев предложил поставить в Москве счетчик оставшихся шайб Овечкина до рекорда

Россиянин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Рекорд по количеству шайб принадлежит Уэйну Гретцки (894).
"Александр Овечкин набрал отличный темп. Мы, как и вся страна, верим, что он побьет рекорд. По-моему, в это верит уже и сам Уэйн Гретцки.
Предлагаю поставить счетчик, который будет отсчитывать шайбы Овечкина до рекорда. Можно поставить такой счетчик на Манежной площади или на табло стадиона «Динамо» — родного клуба Александра.
Это бы добавило единения нашим болельщикам в преддверии установки рекорда", — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
??? У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки — лишь 12 шайб.