Дмитрий Губерниев: «Овечкин — суперзвезда межгалактических пространств. Такие люди принадлежат всему миру. В США и Канаде это понимают»

Россиянин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Рекорд по количеству шайб принадлежит Уэйну Гретцки (894).
"Есть такое устойчивое русское выражение: было бы здоровье, остальное будет. Если травмы минуют стороной Александра Овечкина, он уже в этом сезоне превзойдет рекорд Гретцки.
Саша феноменален и по отношению к делу, и по отношению к себе. Запас здоровья у него есть.
Мы гордимся тем, что Овечкин — россиянин, но глобально такие люди принадлежат всему миру. Здорово, что в США и Канаде это понимают.
Овечкин — русский, все это знают, но одновременно с этим он посол мира, посол доброй воли и гражданин мира. Саша является суперзвездой межгалактических пространств«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.