Овечкин с 29 шайбами за сезон делит 6-е место в истории НХЛ среди игроков 39+ лет. Рекорд у Хоу — 44 гола

На третьей строчке располагается Джонни Бьюсик (36 голов, сезон-1975/76). На второй позиции находится Горди Хоу (39 голов, сезон-1967/68). Хоу также является лидером по этому показателю в истории НХЛ (44 гола, сезон-1968/69).