Тренер «Сан-Хосе» о Коваленко: «Он пришел из команды КХЛ, где делали акцент на владении. В НХЛ другой стиль, нельзя терять шайбу на синей линии и позволять соперникам убегать. Он учится»

В Национальной хоккейной лиге стиль совсем другой. Здесь нельзя терять шайбу на синей линии и позволять соперникам убегать в контратаки. Особенно учитывая наше текущее положение как команды, нам нужно предельно внимательно распоряжаться шайбой.
[Он] привык держать шайбу, но он учится. Уверен, что [главный тренер «Пингвинс»] Майк Салливан говорит ему то же самое«, — сказал главный тренер “Сан-Хосе” Райан Ворсофски.
Тренер «Сан-Хосе» о словах Коваленко: «Мне все равно, из Африки ты, Канады, США, России, Беларуси. Главное, чтобы ты усердно работал и отдавал все силы на льду».