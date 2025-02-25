Тренер «Сан-Хосе» о Коваленко: «Он пришел из команды КХЛ, где делали акцент на владении. В НХЛ другой стиль, нельзя терять шайбу на синей линии и позволять соперникам убегать. Он учится»

В Национальной хоккейной лиге стиль совсем другой. Здесь нельзя терять шайбу на синей линии и позволять соперникам убегать в контратаки. Особенно учитывая наше текущее положение как команды, нам нужно предельно внимательно распоряжаться шайбой.