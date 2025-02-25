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Беттмэн решил сократить дисквалификацию Хартмана за фол на Штюцле с 10 до 8 матчей. Игрок «Миннесоты» может подать еще одну апелляцию

Комиссионер НХЛ рассмотрел апелляцию форварда «Миннесоты» в связи с наложенной на него ранее дисквалификацией. Он принял решение сократить дисквалификацию игрока с 10 до 8 матчей.

Беттмэн отметил, что хотя Хартман и является рецидивистом, ранее его дисквалифицировали максимум на 3 игры. Увеличение наказания сразу до 10 игр было расценено как слишком серьезное.

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел 1 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Оттавой» (0:6).

После одного из вбрасываний форвард «Уайлд» надавил локтем сверху на шею Штюцле, после чего упал на лед, придавив собой нападающего «Сенаторс». 23-летний немец рассек бровь при падении.

НХЛ посчитала, что Хартман решил «воспользоваться уязвимостью соперника неприемлемым образом» и дисквалифицировала его. Это четвертое отстранение для игрока с апреля 2023 года.

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты игрока должны вычесть 487,8 тысячи долларов, что составляет 10/82 от его среднегодовой зарплаты по контракту (4 млн долларов).

Так как Беттмэн сократил дисквалификацию не более чем на 3 игры, то хоккеист сможет подать еще одну апелляцию. Ее рассмотрит нейтральный арбитр.