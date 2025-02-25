«Виннипег» выиграл 10-й матч подряд и вновь возглавил общую таблицу НХЛ. В 2 последних играх «Джетс» спаслись на 60-й минуте

Отметим, что в двух последних матчах — против «Сент-Луиса» (4:3 Б) и «Шаркс» — канадский клуб спасался на 60-й минуте. В матче против «Блюз» Габриэль Виларди сравнял счет на 59:32, сегодня Джош Моррисси перевел игру в овертайм на 59:34.