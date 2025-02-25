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Агент Овечкина о целях игрока: «Рекорд Гретцки и Кубок Стэнли сейчас наравне для Александра. “Вашингтон” — открытие чемпионата. Карбери проделал потрясающую работу»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Конечно, можно сказать, что и рекорд Гретцки, и Кубок Стэнли сейчас наравне для Александра. Команда является открытием чемпионата. Это признают все.

Спенсер Карбери проделал потрясающую работу и имеет все шансы получить звание тренера года. И, безусловно, столь успешная игра помогает Саше и вдохновляет его.

Команда будет биться и стараться. Но плей-офф — это отдельный турнир, и предугадать что-то сложно. Первые и восьмые места зыбываются. Думаю, что у «Вашингтона» такие же шансы, как и у многих других команд", — сказал агент Глеб Чистяков.