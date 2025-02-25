Агент Овечкина о целях игрока: «Рекорд Гретцки и Кубок Стэнли сейчас наравне для Александра. “Вашингтон” — открытие чемпионата. Карбери проделал потрясающую работу»

"Конечно, можно сказать, что и рекорд Гретцки, и Кубок Стэнли сейчас наравне для Александра. Команда является открытием чемпионата. Это признают все.
Спенсер Карбери проделал потрясающую работу и имеет все шансы получить звание тренера года. И, безусловно, столь успешная игра помогает Саше и вдохновляет его.
Команда будет биться и стараться. Но плей-офф — это отдельный турнир, и предугадать что-то сложно. Первые и восьмые места зыбываются. Думаю, что у «Вашингтона» такие же шансы, как и у многих других команд", — сказал агент Глеб Чистяков.