Овечкин о победах над «Пингвинс» и «Ойлерс»: «Перерыв в НХЛ сыграл “Вашингтону” на руку. Удалось отдохнуть и подготовиться ко второй части сезона»

— Дай бог, чтобы так и было. Опять же, кто-то выступал на Турнире четырех наций — там все было очень насыщенно, очень много тренировок. А здесь у нас получилось так, что удалось отдохнуть, восстановиться и подготовиться ко второй части сезона, — сказал капитан «Вашингтона».