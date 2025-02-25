Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин о победах над «Пингвинс» и «Ойлерс»: «Перерыв в НХЛ сыграл “Вашингтону” на руку. Удалось отдохнуть и подготовиться ко второй части сезона»

«Кэпиталс» в гостях обыграли «Питтсбург» со счетом 8:3 и победили «Эдмонтон» дома — 7:3.

Источник: Спортс"

— «Вашингтон» выиграл два матча после перерыва с общим счетом 15:6, да и команда выглядела явно свежее, чем до паузы. Игроки настолько утомились в первой части сезона?

— Не то что утомились, просто расписание такое, очень много было игр. Понятное дело, усталость накапливалась. И сейчас то, что был перерыв 10−12 дней, сыграло на руку и нам, и всем остальным ребятам, которые не принимали участия в Турнире четырех наций.

— На ваш взгляд, отдых — это главное, что было нужно «Вашингтону» перед заключительной частью сезона?

— Дай бог, чтобы так и было. Опять же, кто-то выступал на Турнире четырех наций — там все было очень насыщенно, очень много тренировок. А здесь у нас получилось так, что удалось отдохнуть, восстановиться и подготовиться ко второй части сезона, — сказал капитан «Вашингтона».

Овечкин сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном». У 39-летнего капитана «Вашингтона» 29 голов в 41 игре сезона.