«Даже Путин играет». Фетисов о самом популярном виде спорта в России

«У футболистов пустые трибуны… Безусловно, каждый хвалит свое болото. Сколько уже было проведено опросов?! Самый популярный вид спорта — хоккей. А сколько сейчас бывших футболистов играют в медиахоккее? Аршавин, Быстров, Мостовой, Широков очень хорошо играет. Понимают, где сейчас перспективы (смеется).



Даже президент нашей страны играет в хоккей! Попробуй арендовать лед. Невозможно! Днем и ночью играют в хоккей миллионы детишек. Ни в одной стране мира не вкладываются так, как в хоккей! Куда ни глянь — везде хоккей. А сколько у нас легендарных хоккеистов?! Сейчас и блогеры играют в хоккей. Можно поспорить с РФС. Нужно провести независимый опрос», — приводит слова Фетисова РИА Новости.