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Гришин о победе «Спартака» над СКА: «Ребята получают удовольствие, это главное. Жамнов пропагандирует зрелищный хоккей, в который сам играл»

— Про «Спартак» не могу не спросить после победы над СКА. Как вам игра команды и работа Жамнова?

Источник: Спортс"

— Прекрасно, ребята получают удовольствие от игры. Алексей Юрьевич [Жамнов] пропагандирует тот хоккей, в который он сам играл. У команды получается зрелищная игра, зрителям нравится. Я говорю, ребята получают удовольствие. Это самое главное.

— За «Динамо» следите? У вашего клуба партнерство с москвичами.

— Конечно, а как же? Был период, когда «Динамо» играло очень серьезно. До этого мне казалось, что у них вообще нет слабых мест.

В общем, что-то немножечко произошло, тоже все готовятся к плей-офф. Ни одной команде невозможно длительное время играть на высоком уровне.

— Кто будет в финале Кубка Гагарина?

— Вообще не люблю предсказывать. Я думаю, что московское «Динамо» будет там, если всё будет хорошо с вратарями, а вторым финалистом назову, скорее всего, «Трактор», — сказал главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург Игорь Гришин, ранее возглавлявший «Спартак».