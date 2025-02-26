Гришин о победе «Спартака» над СКА: «Ребята получают удовольствие, это главное. Жамнов пропагандирует зрелищный хоккей, в который сам играл»

— Прекрасно, ребята получают удовольствие от игры. Алексей Юрьевич [Жамнов] пропагандирует тот хоккей, в который он сам играл. У команды получается зрелищная игра, зрителям нравится. Я говорю, ребята получают удовольствие. Это самое главное.
— За «Динамо» следите? У вашего клуба партнерство с москвичами.
— Конечно, а как же? Был период, когда «Динамо» играло очень серьезно. До этого мне казалось, что у них вообще нет слабых мест.
В общем, что-то немножечко произошло, тоже все готовятся к плей-офф. Ни одной команде невозможно длительное время играть на высоком уровне.
— Кто будет в финале Кубка Гагарина?
— Вообще не люблю предсказывать. Я думаю, что московское «Динамо» будет там, если всё будет хорошо с вратарями, а вторым финалистом назову, скорее всего, «Трактор», — сказал главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург Игорь Гришин, ранее возглавлявший «Спартак».