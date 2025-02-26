Овечкин забросил 30+ шайб в 19 сезонах в НХЛ из 20 и обновил рекорд лиги

Россиянин обновил свой рекорд НХЛ по числу сезонов с 30+ голами. На втором месте идет Майк Гартнер (17), на третьем — Яромир Ягр (15), за ними следуют Уэйн Гретцки, Марсель Дионн и Горди Хоу (по 14).