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Овечкин забросил 30+ шайб в 19 сезонах в НХЛ из 20 и обновил рекорд лиги

Капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:3).

В текущем сезоне в активе 39-летнего форварда стало 47 (30+17) очков в 42 играх при полезности «+22».

Овечкин достиг отметки 30 шайб за сезон в 19 сезонах в лиге из 20. Единственным исключением стал сокращенный из-за пандемии коронавируса сезон-2020/21 (24 шайбы в 45 играх).

Россиянин обновил свой рекорд НХЛ по числу сезонов с 30+ голами. На втором месте идет Майк Гартнер (17), на третьем — Яромир Ягр (15), за ними следуют Уэйн Гретцки, Марсель Дионн и Горди Хоу (по 14).

Овечкин забил 883-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 11 шайб.