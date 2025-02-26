Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Питтсбург» проиграл 3 из 3 матчей после паузы с общей разницей 7:19. У Карлссона «минус 8» на отрезке, у Кросби — «минус 6»

«Пингвинс» были разгромлены «Филадельфией» (1:6) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Поражение стало для команды под руководством Майка Салливана 4-м подряд и 3-м в 3 матчах после паузы на Турнир четырех наций.

В первых двух матчах после перерыва «Питтсбург» проиграл «Вашингтону» (3:8) и «Рейнджерс» (3:5).

Защитник Эрик Карлссон завершил этот отрезок с полезностью «минус 8», форвард Рикард Ракелль — с «минус 7», форвард Сидни Кросби и защитник Пьер-Оливье Жозеф — с «минус 6».

«Пингвины» набрали 55 очков в 60 играх и занимают последнее место в Столичном дивизионе. Отставание от зоны плей-офф составляет 9 очков.