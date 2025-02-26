«Питтсбург» проиграл 3 из 3 матчей после паузы с общей разницей 7:19. У Карлссона «минус 8» на отрезке, у Кросби — «минус 6»

Поражение стало для команды под руководством Майка Салливана 4-м подряд и 3-м в 3 матчах после паузы на Турнир четырех наций.
В первых двух матчах после перерыва «Питтсбург» проиграл «Вашингтону» (3:8) и «Рейнджерс» (3:5).
Защитник Эрик Карлссон завершил этот отрезок с полезностью «минус 8», форвард Рикард Ракелль — с «минус 7», форвард Сидни Кросби и защитник Пьер-Оливье Жозеф — с «минус 6».
«Пингвины» набрали 55 очков в 60 играх и занимают последнее место в Столичном дивизионе. Отставание от зоны плей-офф составляет 9 очков.