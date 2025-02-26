Овечкин — 4-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в возрасте 39 лет или старше. Он присоединился к Хоу, Бьюсику и Селянне

Россиянин присоединился к Горди Хоу (1967/68, 39 лет — 39 шайб в 74 играх; 1968/69, 40 лет — 44 в 76; 1969/70, 41 год — 31 в 76; все сезоны — за «Детройт»), Джонни Бьюсику (1975/76, 40 лет — 36 в 77, «Бостон») и Теему Селянне (2010/11, 40 лет — 31 в 73, «Анахайм»).