Овечкин о паузе на Турнир 4 наций: «Решили с супругой поехать в Майами — погода была хорошая, повезло. Отдохнули на пляже, поработали и со свежими силами в бой»

— В прошлом сезоне вы провели перерыв в Дубае, в этот раз — в Майами. Почему решили изменить планы на паузу в НХЛ?
— В этом году мы разговаривали с супругой и решили поехать в Майами, тем более погода была хорошая, нам повезло. Отдохнули на пляже, поработали чуть-чуть и со свежими силами в бой!
— Чувствуете ли разницу в ощущениях, которые были после прошлогоднего отдыха и которые после нынешнего?
— Да нет (смеется), все то же самое.
— Евгений Малкин рассказал, что вы виделись во время паузы. Как провели время с ним?
— Встретились, Женя пришел с сыном. Мы посидели, покушали, посмеялись и разошлись по домам, потому что я на следующий день уже улетал в Питтсбург, — сказал Александр Овечкин.
Овечкин — 4-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в возрасте 39 лет или старше. Он присоединился к Хоу, Бьюсику и Селянне.