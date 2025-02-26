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Овечкин о паузе на Турнир 4 наций: «Решили с супругой поехать в Майами — погода была хорошая, повезло. Отдохнули на пляже, поработали и со свежими силами в бой»

После паузы 39-летний форвард «Вашингтона» забросил четыре шайбы в трех матчах регулярного чемпионата.

Источник: Спортс"

— В прошлом сезоне вы провели перерыв в Дубае, в этот раз — в Майами. Почему решили изменить планы на паузу в НХЛ?

— В этом году мы разговаривали с супругой и решили поехать в Майами, тем более погода была хорошая, нам повезло. Отдохнули на пляже, поработали чуть-чуть и со свежими силами в бой!

— Чувствуете ли разницу в ощущениях, которые были после прошлогоднего отдыха и которые после нынешнего?

— Да нет (смеется), все то же самое.

— Евгений Малкин рассказал, что вы виделись во время паузы. Как провели время с ним?

— Встретились, Женя пришел с сыном. Мы посидели, покушали, посмеялись и разошлись по домам, потому что я на следующий день уже улетал в Питтсбург, — сказал Александр Овечкин.

Овечкин — 4-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в возрасте 39 лет или старше. Он присоединился к Хоу, Бьюсику и Селянне.