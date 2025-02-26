Жамнов об Овечкине: «Обойдет Грецтки в этом сезоне, надеюсь. Рекорд Овечкина кто-то побьет, это неизбежно, но речь о десятилетиях»

"Мы все надеемся, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Самый важный фактор — его здоровье. Если он останется в хорошей форме, у него есть реальные шансы.
Не думаю, что Александр будет нервничать, когда подойдет вплотную к рекорду. За свою карьеру он прошел через все — его уже ничто не может выбить из колеи. У него стальные нервы, так что я не переживаю за его психологическое состояние.
Рано или поздно появится игрок, который побьет рекорд Овечкина. Это неизбежно. Но речь идет о десятилетиях«, — сказал главный тренер “Спартака”.