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Жамнов об Овечкине: «Обойдет Грецтки в этом сезоне, надеюсь. Рекорд Овечкина кто-то побьет, это неизбежно, но речь о десятилетиях»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Мы все надеемся, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Самый важный фактор — его здоровье. Если он останется в хорошей форме, у него есть реальные шансы.

Не думаю, что Александр будет нервничать, когда подойдет вплотную к рекорду. За свою карьеру он прошел через все — его уже ничто не может выбить из колеи. У него стальные нервы, так что я не переживаю за его психологическое состояние.

Рано или поздно появится игрок, который побьет рекорд Овечкина. Это неизбежно. Но речь идет о десятилетиях«, — сказал главный тренер “Спартака”.