Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «У Саши будет другая цель — 900 голов в следующем сезоне, потом 1000. Планировать результат — дело неблагодарное, дай бог, чтобы все свершилось»

"Он в хорошем физическом состоянии, сейчас еще и моральном. Я с ним общаюсь, он нацелен на то, чтобы побить рекорд. Он однозначно будет побит, у меня в этом нет никаких сомнений, но когда — как получится.
Не лучше ли сохранить интригу до следующего сезона? В спорте интриги ни к чему хорошему не приводят. Это уже проверено поколениями.
Ты думаешь, что в 19 лет, проиграв Олимпийские игры или финал Кубка Стэнли, у тебя еще точно будет такой шанс, а может так случиться, что больше его не будет. Поэтому планировать неправильно.
В следующем сезоне у него будет другая цель — 900 голов, потом 1 000. Саша и сам понимает, что все может произойти, а планировать результат в спорте — дело неблагодарное.
Дай бог, чтобы все свершилось как можно быстрее", — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.