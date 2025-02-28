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Госэкспертиза снова запретила Дацюку перестроить дом-памятник в центре Екатеринбурга в гостиницу

Дацюк купил «Дом мещанина Д. Х. Иконникова» в центре Екатеринбурга за 40,1 млн рублей в 2021 году.

Источник: Спортс"

В ноябре 2023 года историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования двухэтажного дома-памятника начала XX века.

Сообщалось, что усадьба находится в плохом состоянии: фундамент изношен, первый этаж подтапливается, стены разрисованы граффити, внутри дома нет перекрытий, он не отапливается и отключен от всех сетей, кроме электрических.

Однако в ноябре 2024 года археологи нашли на участке исторические артефакты и запретили вести там стройку, реставрацию здания пришлось отложить.

Теперь стало известно, что Управление государственной экспертизы Свердловской области вновь выдало отрицательное заключение на проект реставрации памятника архитектуры «Дом мещанина Д. Х. Иконникова».