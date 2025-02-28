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Ларионов после 3:2 с «Северсталью»: «Есть 2 способа: выиграть скучно и неинтересно или проиграть с хорошей игрой. Я выбираю победить красиво с очень хорошей игрой»

Нижегородский клуб выиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Источник: Спортс"

«С прошлых игр против “Северстали” прошло очень много времени, у нас уже сменился тренер по защитникам, мы получили автора сегодняшних голов — Никиту Тертышного.

В этом плане — когда идешь по сезону, смотришь турнирную таблицу и понимаешь, насколько важны маленькие детали — ответственность каждого игрока, сплоченность коллектива, которая набирает обороты, это самая большая разница по сравнению с прошлыми матчами против «Северстали».

Даже при поражении я всегда смотрю на качество игры, поэтому есть два способа. Выигрывать скучно и неинтересно или проигрывать с хорошей игрой. Я выбираю выигрывать красиво и с очень хорошей игрой", — сказал Ларионов.