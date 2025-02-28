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Квартальнов о 2:1 со «Спартаком»: «Динамо» выстояло в концовке, не пропустило от такой быстрой команды — это большой плюс"

"Непростая игра, тяжелая игра. Повели в счете, и большой плюс то, что выстояли в концовке, не пропустили от такой быстрой команды. И в большинстве забили — это важный компонент.

Источник: Sports

Хотелось бы начать плей-офф дома, больше игр провести на своей арене. А как получится — покажет время.

Дубль Анаса? Он обладает определенным уровнем мастерства. Он у нас буллитер. Дали ему шанс, он забил«, — сказал тренер минского “Динамо”.