Квартальнов о 2:1 со «Спартаком»: «Динамо» выстояло в концовке, не пропустило от такой быстрой команды — это большой плюс"

Хотелось бы начать плей-офф дома, больше игр провести на своей арене. А как получится — покажет время.
Дубль Анаса? Он обладает определенным уровнем мастерства. Он у нас буллитер. Дали ему шанс, он забил«, — сказал тренер минского “Динамо”.
"Непростая игра, тяжелая игра. Повели в счете, и большой плюс то, что выстояли в концовке, не пропустили от такой быстрой команды. И в большинстве забили — это важный компонент.
Хотелось бы начать плей-офф дома, больше игр провести на своей арене. А как получится — покажет время.
Дубль Анаса? Он обладает определенным уровнем мастерства. Он у нас буллитер. Дали ему шанс, он забил«, — сказал тренер минского “Динамо”.