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Хомченко о 3 подряд победах ЦСКА: «Уверенность идет, но есть в чем прогрессировать в плане игры»

Вратарь армейцев высказался после игры с «Куньлунем» (6:0) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Наверное, второй период был непростым. У меня было спасение сложное. Наверное, это самая большая угроза в матче. В третьем периоде соперник два раза по пять минут удалился, особо бросков по моим воротам не было. Хорошая реализация большинства предрешила исход поединка.

— Как себя держишь в тонусе, когда соперник практически не бросает?

— Катаешься, все равно проговариваешь в голове себе, чтобы держать концентрацию. Такие банальные вещи.

— Чувствуешь, что команда набрала ход?

— Да, у нас были хорошие матчи с Уфой, с «Торпедо» и сегодня. Конечно, уверенность идет, но есть над чем прогрессировать в плане игры, — сказал вратарь ЦСКА.