Овечкин завершил матч с «Сент-Луисом» без очков и с «минус 4». У него 4 броска в створ, 3 промаха и 2 хита за 20:44

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 47 (30+17) очков в 43 играх при полезности «+18».
За карьеру в рамках регулярок на счету Овечкина 883 шайбы в 1469 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).
Сегодня Александр (20:44, 3:47 — в большинстве) 4 раза бросил в створ ворот и 3 раза промахнулся, а еще 3 броска были заблокированы. Также форвард применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Его показатель полезности «минус 4» стал худшим в «Кэпиталс» — наряду с Диланом Строумом.