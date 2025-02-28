Мичков набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 3-й звездой. У него 44 очка в 58 играх — делит с Хатсоном 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков

Форвард «Филадельфии» отметился дублем и результативной передачей в матче с «Пингвинс» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.