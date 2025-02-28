«Питтсбург» взял реванш у «Филадельфии» — 5:4 ОТ после 0:3 и 2:4 по ходу матча. Клуб прервал серию из 4 поражений подряд

Сегодня «Питтсбург» отыграл дефицит в 3 шайбы. На 28-й минуте счет стал 0:3, после чего вратарь Алекс Неделькович (12 сэйвов после 15 бросков) был заменен на Йоэля Бломквиста (21/22).