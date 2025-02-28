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Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне — победную в матче с «Калгари». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 86 очками в 55 играх

Форвард «Тампы» отличился в большинстве в матче с «Флэймс» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету 31-летнего россиянина 86 (27+59) очков в 55 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Выше идут форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо», 90 очков в 60 играх, 23+67) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 88 в 59, 44+44).

Текущая результативная серия Кучерова продлилась до 9 игр (4+9 на отрезке).

Сегодня Никита (16:41, 3:18 — в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.