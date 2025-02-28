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Малкин с 2+2, Келлер с 1+4 и Василевский с 4-м шатаутом в сезоне — звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда — вратарь «Тампы» Андрей Василевский, засушивший «Калгари» (3:0) при 27 отраженных бросках. Матч на ноль стал для него 4-м в сезоне и 38-м за карьеру в регулярках.

Вторая звезда — форвард «Юты» Клейтон Келлер, набравший 5 (1+4) очков в матче с «Миннесотой» (6:1).

Первая звезда — форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией» (5:4 ОТ). Его гол в овертайме принес победу «Пингвинс».

Огненный камбэк «Питтсбурга» в дерби! Малкин выбил 2+2 и обыграл Мичкова, у которого тоже дубль.